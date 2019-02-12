晶睿元月營收創高 盤中股價大漲5.4% 今年營運審慎樂觀

晶睿通訊 (3454) 受惠美中貿易部分轉單及既有代工客戶下單等激勵，1 月營收 6.42 億元，年成長約 79%，月成長 30.93%，創新高，繼昨 (11) 日股價漲停後，今日盤中股價持續上漲，盤中股價一度達 117 元，漲幅逾 5.4%；隨著一月營收創下佳績後，二月因工作天數較少，營收恐較一月下滑，不過三月可望再回溫，受惠於代工客戶訂單挹注，以及美中貿易部分轉單效應，晶睿對於今年營運抱持審慎樂觀的看法。晶睿去年第四季新增產能開出後，隨著客戶訂單需求增加，以及美中貿易部份轉單效應，推升 1 月營收創高，1 月營收中代工訂單比重已超過六成。



由於安全監控應用日益增加，包括智慧樓宇、智慧工廠及智慧零售等新需求出現，加上台達電 (2308) 入股晶睿後，雙方聯手開發新產品，合作搶攻智慧樓宇商機，內部預期 OBM 品牌訂單仍持續成長，ODM 則因轉單效應新動能，成為成長新動力。法人估晶睿今年營運有機會年成長 10-15%，晶睿對於今年營運也抱持審慎樂觀。



晶睿因應美中貿易戰變數，去年下半年新增桃園廠產能，隨著新產能開出，挹注第一季營收動能。而本季也將陸續推出完整的資安解決方案搶攻市場，包含攝影機、儲存設備、遠端管理軟體等都搭配趨勢科技防入侵軟體，同時可在遠端管理軟體獲得更多網路攻擊資訊。

