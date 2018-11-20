晶睿、車王電、信昌化、美琪瑪、由田

晶睿 (3454)：前 3 季營收及獲利表現出色，明年 ODM 可望有新客戶，OBM 亦可維持成長，營運展望樂觀，加上美國將禁止採買名單，擴大至海康威視及大華科技等大陸安控廠，受惠轉單效益及佈局新產品逐步發酵，晶睿股價放量衝高，攻上 100 元漲停價位，日 K 拉出一根長紅棒，重回百元俱樂部。安全監控大廠的奇偶(3356)、陞泰(8072)、慧友(5484) 等，也全面大漲慶祝。

車王電 (1533)：轉型電池管理及儲能系統平台、智慧物聯網整合平台，投資研發進入收成階段，法人估，今年營收可望成長 1～2 成，明年更上層樓。股價開高走高，突破年線之上，一度攻上 37.8 元漲停板，續創波段新高。



信昌化 (4725)：積極承接代煉酚、丙酮、環己酮業務，增加營收與毛利，前 3 季淨利 3.24 億元，全年將繳出獲利成績單。股價拉出一根紅棒，站上短期均線及 26 元之上，中期均線反壓集結在上檔 30 元關卡附近。



美琪瑪 (4721)：積極拓展產品線，電子材料新產品明年出貨開始放量，硫酸鎳與硫酸鈷年產能看俏，可望成為推升營運新動能，激勵股價逆勢衝高，突破季線之上，挑戰 75 元反壓。



由田 (3455)：前 3 季獲利年增近 2 倍，法人估全年 EPS 有機會挑戰 5.5～6 元，看好明年還有四大新業務挹注，營收可望再創新高，獲利力拚 7 成以上的高成長，三大法人聯手買超，激勵股價一度攀上 68.5 元波段高點。

