二極體吹漲風 台半、強茂大漲 麗正脫胎換骨可望跟進

受惠電動車、車用電子需求大幅上升，如先進駕駛輔助系統（ADAS）當中整合了盲點偵測（BSM）、車道偏離警示（LDWS）及停車輔助等裝置，對於二極體用量更是以往的數倍之多，加上電動車以電池驅動，電子裝置安裝量更遠大於汽車，因此對二極體需求大幅提升，在目前二極體產能未明顯增加下，缺貨漲價風潮可望擴散到整個族群。根據富昌電子調查，國際 IDM 大廠包括恩智浦、安森美、Vishay 及 STM 等都幾近全面喊漲，不單是分離式二極體報價看漲，其中包含的橋式整流器（Bridge Rectifier）、蕭特基二極體（Schottky Diode）、瞬態電壓抑制（TVS）、整流器（Rectifier）、開關二極體（Switching Diode）等產品交期都拉長到 16～40 周，最長甚至上看 52 周，報價也同步上漲。



去年被動元件、矽晶圓漲價效應帶動族群全面性大漲噴出，今年漲價效應族群可望由整流二極體接棒。其中受惠二極體漲價發酵，指標股強茂 (2481)、台半(5425)、敦南(5305) 等指標股新春開紅盤均已強力表態，回過頭來似可留意目前仍在票面附近，今年二代接班展現高度企圖且營運具有大轉機成長的麗正(2302)。



過去 20 年來被市場高度忽略的麗正，其營運績效及財務結構均優於國內大廠，像麗正到去年 Q3 單季毛利率已高達 38.03%，高於強茂的 22.64%、台半的 37.23% 以及敦南的 27.99%。麗正的自有資本率更高達 82%，更是明顯優於強茂的 38.43%、台半的 52.14% 以及敦南的 51.6%。麗正過去因為營運績效不佳，低檔蟄伏 20 年，市場完全忽略其也是整流二極體廠商，如今二代接班後低調轉型朝 AI、電動車、車用電子、5G 等領域發展，今年業績可望出現明顯轉機成長。



技術面來看，週一紅 K 棒突破站穩 10 元，且日 KD 剛自低檔形成黃金交叉，短線若能持續擴量將有利股價先挑戰年初高點 11.2 元，月 KD 亦剛自 50 附近形成黃金交叉，且股價站穩 20 年大頸線 9.2～10 元，在族群漲價風潮帶動下，今年多頭應有機會出現較大格局走勢。