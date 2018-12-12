大盤回穩及賣壓減輕 強茂終結七天跌勢 明年汽車市場布局效益顯著

在大盤回穩，投信賣壓減輕等激勵下，二極體廠強茂 (2481) 今日強勢反彈，開盤後不久，隨買單強力湧進，攻上漲停的 29.7 元價位，上漲 2.7 元，並終結連續七天的跌勢；展望後續，公司看好布局汽車市場效益自明年起擴大顯現。強茂今年前三季稅後獲利 7.17 億元，年增 18.91%，每股淨利 1.94 元，但因逐漸進入淡季，自 10 月起營收開始走滑，而 11 月營收 7.85 億元，月減 1.99%，年減 23.67%，累計今年前 11 月營收 104.68 億元，年減 3.31%。



展望後續，強茂看好布局汽車市場效益自明年起顯著發酵，公司自去年下半年起開始陸續通過全球一線車廠認證，並預計自明年起逐步放量出貨，另外，強茂也著墨在工業產品市場，並積極搶進 IGBT 領域，長線成長動能可期。