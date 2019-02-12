盤前財經大事搶先讀2019年2月12日

今日操盤前瞻

台灣 1 月 CPI、外匯存底

日本 1 工具機訂單

歐元區財長會議

OPEC 發布月報

〈華航機師罷工〉累計損失營收破億元 取消 80 個航班

華航 (2610-TW) 昨 (11) 日再度強調，目前機師派遣人力優於台灣 AOR(航空器飛航作業管理規則) 和國內其他航空公司，但由於今日華航和機師工會勞資雙方尚未取得協商共識，導致全天共取消 22 個航班，合計自 8 日至今，已有 80 個航班取消，華航預估，營收損失約 1.05 億元。閱讀全文...

兆豐金去年獲利創 3 年新高 員工年終加分紅可望逾 8 個月

兆豐金控昨 (11) 日舉行豬年新春團拜，董事長張兆順開工日捎來好消息，他表示，兆豐金、銀去年獲利創近 3 年來新高，今年平均年終獎金 4.8 個月，加上員工分紅 3.25 個月，合計平均超過 8 個月。閱讀全文...

嘉聯益指業務緊縮但非關廠 預計 2/21 解僱 434 人

蘋概的軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 去年投資逾 100 億元設立的觀音新廠，目前因業務量緊縮，出現縮減人員聘僱的情形；桃園市政府就業服務處昨 (11) 日進行實地訪查後指出，嘉聯益表示，現況為業務緊縮但非關廠，預計於 2 月 21 日解僱 434 人。閱讀全文...

難怪要降價 蘋果手機上季中國市場出貨量遽降 20% 小米更慘

市調研究機構 IDC 週一發布的報告中指出，中國智慧型手機出貨量去年第四季下滑 9.7%，在經濟放緩、換機時間延長下，蘋果高價手機出貨量較前一年同期減少約 20%；去年上市掛牌的小米，手機出貨量更大降近 35%。閱讀全文...

〈彭博專欄〉決定聯準會下一步行動的四大要素

聯準會政策信號的大幅轉變以及全球經濟成長放緩，為其他央行 (包括澳洲和印度央行) 採取更為鴿派的政策開闢了道路，儘管這些國家中大多數的利率水平已處於歷史低位。閱讀全文...