大摩：獲利衰退已經到來 但投資人未做好準備

摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 表示，人們長久預期的利潤衰退終於到來，但是多數投資人還是過於樂觀。未來，人們還可能變得更為失望。

大摩首席美國股票策略師 Mike Wilson 在最新報告中，將其對標普 500 指數 2019 年每股純益成長預估，從 4.3% 下調至 1%，因為第 4 季財報季多次出現獲利下調的預估。

雖然標普 500 指數在過去 4 週上漲近 4%，有望為 2014 年以來，財報季的最高 4 周漲幅，但與此同時，分析師們正在忙於削減他們的預期，預計美國企業的第 1 季度利潤，將出現近 3 年來首次負成長。

Wilson 在週一 (11 日) 的報告中說，「獲利衰退的速度比我們預期還要快」。

市場共識認為，今年上半年為零增長，但 Wilson 看得更差，他認為下半年重新加速的預測是錯誤的，他相信，今年年底企業獲利可能最多下滑 3.5%。

標普 500 EPS 與價格變化 (圖表取自 CNBC)

Wilson 表示，對 2019 年的美股企業業績，普遍預期還會進一步下降，一些抱持第 4 季將樂觀成長的預測不太可能出現，在獲利衰退之下，股票回報仍可能是正的，但可能會比之前更弱。

Wilson 的基本看法是，企業獲利下調，並不意味著股價將下挫，但投資人要為動盪做好準備，因為過去的研究顯示，在業績情緒低迷時，市場波動性趨於擴大。

他說，獲利放緩會對公司行為產生實際的連鎖反應，如減少支出與縮減招聘，並進一步帶來經濟成長的壓力。無論股價上漲或下跌，波動性都將大幅揚升。

Wilson 是 CNBC 在 2018 年所追蹤最準確的分析師，他對標普 500 指數及過去 1 年的獲利表現，都發表利空看法，對 2019 年底標普 500 指數的目標價，維持 2750 不變。這幾乎是華爾街預估的最低值，較上週五的收盤價漲幅不到 2%。