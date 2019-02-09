高盛：漲多之後 投資人應調降今年股市獲利預期

高盛 (Goldman Sachs) 首席全球股票策略師 Peter Oppenheime 表示，寄望在 2019 年由股市獲得大幅回報的投資人，應該要調降獲利預期。

在 2018 年惡劣的第 4 季之後，市場在今年初大舉反彈，道瓊指數上揚超過 7%，泛歐斯托克 600 指數也攀升逾 6%。但高盛警告，不要因此對股市期望過高。

Oppenheime 指出，儘管今年初出現反彈的跡象，但隨著對全球經濟放緩的擔憂不斷增加，預計今年所有主要地區的利潤成長都將非常疲軟，這也代表股市表現將會平淡，僅能得到相對較低的回報。

1 月初，Oppenheime 認為，金融市場似乎過於高估全球經濟衰退的風險，這導致估值大幅下跌。當時他預測，通膨風險將在 2019 年的前幾週放緩，使市場參與者投資於股票，以避免遺失潛在回報的遺憾。

但在 1 月大漲之後，現在已經看不到太多繼續上揚的空間。

當被問到，今年股市漲幅是否已經接近反映完畢？Oppenheime 回答：「很大程度上，我認為，是的。」

根據高盛較早的展望報告，高盛對 2019 年最大的擔憂，來自市場將面臨中國關稅的巨大麻煩。特別是，如果美國對所有中國進口商品課徵 25% 關稅，對企業獲利的影響會很大，甚至消除任何獲利成長。