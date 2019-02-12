傳AirPods 2有望在今年問世 將推黑色款、音質升級

據外國科技網站指出，蘋果 (AAPL-US) 即將在今年晚些時候推出第二代 AirPods 耳機。AirPods 2 外觀看起來與將與第一代的外型相同，不過將採用新的設計與塗層，並可能推出「黑色」款式。此外，音質上也將有所提升。

報導指出，AirPods 2 的表面將導入一種新的塗層，來增加耳機的「抓耳力」，提升防滑效果。新的塗層與谷歌 (GOOGL-US) 的 Google Pixel 3 手機材質相似，這樣的塗層也可能用於今年將推出的 iPhone 上。此外，報導也再次證實了即將推出「黑色」Airpods 的傳聞。從內部來看，AirPods2 的音效質量上也將進行提升，據傳將為消費者帶來更高品質的低音體驗。

傳 Airpod 2 將推出黑色款 (圖: macrumors)

除此之外，AirPods 2 也將加入新功能，將配備新的傳感器來實現蘋果重視的健康監測功能，如心率監測。

售價上來看，考量到新增的功能，AirPods 2 預估的零售價為 200 美元，高於第一代的 159 美元，台幣約為 NT$6500 元左右。時間上來看，目前 AirPods 2 還沒有明確的發布日期，但據消息來源指出，可望與延宕已久的無線充電板 AirPower 一起在今年的春季推出。

AirPower 是蘋果在發表 iPhone X 時同步宣告的產品，支援 Qi 無線充電，不需要特別對準手機電線圈，隨手一放即可充電，並且可以同時充電 iPhone、AirPods 和 Apple Watch 三種產品。據報導，AirPower 的零售價可能為 150 美元，此外，第一代 AirPods 的無線充電盒可望也將同步推出。