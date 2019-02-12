〈思科Q2財報前瞻〉華爾街：多雲世界新勝利！將再漲10%

思科系統 (CSCO-US) 週三 (13 日) 盤後預計公布第二財季財報，但投資公司 Raymond James 認為現在就該買進該股。

儘管去年主宰市場的科技股現在令人擔心，但思科卻靜靜躲開了科技產業最糟糕的困境，且過去 12 個月上漲了近 15%，今年開年以來也有超過 9% 的漲幅，分析師認為這係因市場對其網路成長抱持樂觀，《巴倫》週刊也正面讚揚思科，並將其列為第二大可永續發展的企業。

關於財報，Raymond James 分析師 Simon Leopold 對思科相當有信心，他週一在報告中估計，思科將達到或超越其營收估計 124.1 億美元，符合共識預期年率成長 4% (思科先前估計營收成長年率為 5% 至 7%)。獲利方面，他估計思科每股獲利 72 美分，符合華爾街預期，也在思科自身預期範圍內。

針對第三季財測，他估計思科 EPS 75 美分、營收 127.8 億美元，但兩者均略低於共識預期。

雖然第三季財測略低於華爾街預期，這點可能引起市場擔心，但 Leopold 卻不這麼認為，他重申其「優於市場表現」的評級，以及目標價 52 美元，隱含漲幅近 10%。

他指出，思科企業客戶的需求強勁，完全足以抵銷其他領域 (如伺服器事業) 的疲弱。

至於重中之重的貿易議題，他指出，中國在思科事業中占比不到 2%，這意味就算受到杯葛或中國經濟疲弱，也不會對思科前景造成太大損傷 (只是全球經濟衰退依舊會衝擊思科)。

儘管如此，他仍喜歡思科具有吸引力的本益比和競爭優勢，且認為市場對公共雲搶走企業 IT 的擔憂正在消退，這點將使思科股價受惠，他認為思科最終「可以在混合或多雲化世界締造成功。」

思科週一上升 0.8% 至 47.58 美元。