美股盤中─狹幅整理 漲跌互見 評估中美貿易談判

美國股市週一中場狹幅整理，漲跌互見。投資人評估中美達成貿易協定並結束關稅戰的可能性。

台北時間 00:20

道瓊工業平均指數下跌 33.96 點或 0.14% 至 25072.37。

Nasdaq 指數上漲 14.36 點或 0.18% 至 7312.56。

S&P 500 指數上漲 1.96 點或 0.08% 至 2709.84。

Axios 網站週日報導，二位政府官員指出，川普總統的顧問非正式討論下個月在佛羅里達州川普的私人俱樂部 Mar-a-Lago，與中國國家主席習近平舉行高峰會的可能性。報導指出，此次會議將於 3 月中舉行。但官員並說，此事尚未有定論。

川普於上週說，在 3 月初貿易談判截止期限之前，他與習近平不會見面。若在截止期限之前，未能達成協議，美國對中國商品進一步課徵關稅將生效。但一名白宮官員上週告訴 CNBC 說，該截止期限可能取消。

美國與中國官員本週將持續進行貿易談判，焦點在智慧財產權。美國貿易代表 Lighthizer 上週說：「美國是科技，創新，技術與貿易機密的主要生產國。這些產品必須獲得保護。」

分析師說，預期本月底前，美國與中國將可達成貿易協定。中國極需此一協定，以滿足川普的公平貿易要求，避免美國對自中國進口商品提高關稅。

中國經濟數據亦減緩。中國農曆新年支出成長下降至 2005 年以來低點。上個月，中國政府亦公布經濟成長創 28 年來最慢速度。

由於民主黨與共和黨議員的邊界政策依舊分歧，美國政府可能二次關門。川普於週末發表推文指出 "我真的相信民主黨希望政府關門。"

特斯拉股價上漲逾 3%，Canaccord Genuity 公司一位分析師將特斯拉股票評級由持有調高至買進，並將其股價目標由 330 元調高至 450 美元，意味未來 12 個月，其股價將大漲 47%。