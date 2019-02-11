蘋果推服務事業：為使用Shazam觀看葛萊美的用戶提供Apple Music免費試用

隨著 iPhone 買氣下滑，蘋果 (AAPL-US) 在一月初罕見下修單季營收預測，為此，蘋果在近期將重心轉向服務領域來彌補缺口。幾個月前，蘋果正式完成音樂辨識應用程式 Shazam 的收購，為推廣音樂類服務，該公司在周日 (11 日) 宣布，如果用戶使用 Shazam 來觀看葛萊美獎典禮，將提供 4 個月的 Apple Music 免費試用。

目前，蘋果的服務領域事業包括 App Store、音樂串流服務、行動支付等，並且已成為蘋果近期成長速度最快的部門。2018 財年，蘋果服務事業營收達 397.5 億美元，成長了 33%，有望在 2020 年達成年度營收 500 億美元的目標。

為持續推廣該公司的音樂串流服務，蘋果表示，Apple Music 的用戶只要在觀賞葛萊美頒獎典禮的期間打開 Shazam 辨識歌曲，就能免費獲得 4 個月的 Apple Music 服務。同時也將獲得「客制化萊美獎體驗」，內容包含節目中所有音樂的時間線，並將在歌曲播放時及時突出顯示。

Shazam 是一款能夠識別周圍歌曲的應用程式。蘋果早在 2017 年 12 月，就曾宣布要收購在全球下載量超過 10 億次的 Shazam，然而歐盟卻介入調查，並以市場壟斷、損壞權益為由，擋下了交易。直到去年 9 月份，蘋果才終於正式完成這項收購案。據報導，當時收購金額約為 4 億美元 (120 億元)，也可以說是蘋果史上最大的收購案之一。

此次蘋果藉助格萊美音樂頒獎順勢推廣了自家的 Apple Music 和 Shazam 應用程式，想來是期望自家的音樂串流服務能夠吸引更多的用戶並帶來更高的收益。