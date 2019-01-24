統一超CITY CAFE去年熱銷逾3.2億杯 特色杯款帶動銷量增兩成

統一超 (2912)7-ELEVEN CITY CAFE 去年熱銷超過 3.2 億杯，等於台灣民眾平均一年喝過近 14 杯。7-ELEVEN 指出，由 2014 年起就開始贊助支持藝文活動、影展及邀集台灣在地文創作家 (例如聶永真與蕭青陽)、跨界與時尚服裝設計師 Daniel Wong 等合作，甚至搭配季節主題推出櫻花杯、耶誕杯等特色杯款，在 CITY CAFE 杯身及杯套展現創意，成為品牌與民眾對話的管道，也成功炒熱打卡話題，帶動 CITY CAFE 銷量成長 1~2 成。而 CITY CAFE 去年 9 月創下業界首例，推出「咖啡杯徵稿」長期活動，首波創作主題「新春開運過好年」得獎者出爐，由八年級生「晴天雲」獲選，其作品即日起將印製在 CITY CAFE 的咖啡杯及杯套上，全台超過 5,300 間 7-ELEVEN 都能看到。



7-ELEVEN 表示，CITY CAFE 咖啡杯徵稿活動至今吸引超過 50 萬人關注，尤其以大學生、上班族及設計工作者最多，每月都有新主題開放全台民眾報名投稿，接下來 2、3 月還有「探索城市符號」、「探索台灣優勝美地」等主題徵稿。