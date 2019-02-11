〈每日外資外匯觀點〉美元再次成為贏家 並非自身最優 而是「差中最優」

歐盟、英國及澳洲央行相繼調降經濟成長預期，市場對全球經濟放緩的擔憂加劇，使得美元上周表現相對強勢；本周投資人關注美國 CPI 及零售銷售數據公布，在政治風險上，則持續關注中美經貿談判、英國脫歐和美國政府停擺風險等發續發展。

彭博美元即期指數上周漲幅約 0.9%，為去年 8 月以來單周最大漲幅，但面對即將公布的重要經濟數據，FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 表示，一旦美國出現經濟放緩的跡象，美元的避險地位將受到質疑，美元將加速貶值。

ICE 美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 表示，美元今年表現仍將領先 G10 貨幣，但更多的因素是由於其他貨幣走軟，而非美元自身的內在價值。

儘管去年看好美元，但 Foley 今年則沒那麼看好了，因為其他 G10 貨都有問題，賣掉美元，能買什麼貨幣呢？隨著全球央行放收緊貨幣政策，美元可能再次成為贏家，不是因為最優，而是因為「差中最優」。

匯豐銀行也認為，美元將是 2019 年 G10 貨幣「差中最優」，而隨著近期美元交叉匯率上漲，交易員為未來幾個月看漲美元期權支付的成本已經開始高於看跌期權。

Brown Brothers Harriman 全球外匯策略主管 Win Thin 表示，即使美債殖利率 維持在低檔，矛盾的是美元仍在上漲，如果市場開始反映今年晚些時候美國聯準會升息，10 年期美債殖利率又走高的話，美元將會啟動下一輪上漲。

FX Charts 分析師 Jim Langlands 也認為，在政治和貿易局勢緊張的背景下，美元和日圓將可獲得避險需求的支撐。