〈每日外資外匯觀點〉非農數據來襲 分析師一面倒看空美元

近期表現弱勢的美元，周五將迎來備受關注的美國非農報告，由於聯準會立場轉為明顯鴿派，分析師預期一旦非農數據表現疲弱，可能再度衝擊美元走勢。

外匯網站 Dailyfx 的研究報告指出，美元指數歷經去年大漲逾 10% 後，目前可能已經進入熊市周期，主要非美貨幣則開啟中長期的上漲趨勢，在目前複雜的大環境下，美元後市恐將面臨被持續拋售的風險。

加拿大國家金融銀行表示，由於美國政府部分關門，預期一月非農就業數據將增加 10 萬人，遠低於上月增加的 31 萬人，表現將令人失望，恐怕美元的跌幅將會擴大。

美元指數日 K 線圖。(來源:：新浪財經)

CityIndex 分析師 Fiona Cincotta 撰文指出，目前市場對全球經濟成長持續擔憂，若美國非農就業數據低於預期，可能加深市場對美國經濟前景的擔憂，並將降低聯準會進一步升息的可能性，並拉低美元走勢。

花旗集團 (Citigroup Inc.) 分析師 Aakash Doshi 表示，聯準會決策會議聲明比普遍預期的更為鴿派，市場資金將轉向黃金，考慮建立部位以待進一步上漲。

法國興業銀行策略師 Kit Juckes 認為，聯準會立場轉向鴿派，美元大受衝擊，風險資產趁勢崛起，即使聯準會 6 月再升息一次，但若中期的政策轉向鴿派，建議無論如何都要賣出美元。

德國商業銀行策略師 Rainer Gunterman 指出，聯準會表達溫和立場，衝擊美元走弱，但歐元走強，預期歐洲央行將對此關注，並可能做出鴿派決定以控制這種狀況。