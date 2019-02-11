春節9天假期ATM跨行提款高達647.6億、轉帳580.9億

春節連續 9 天假期結束，不過，由於這 9 天銀行不營業，許多民眾要提錢或是轉帳只能透過自動櫃員機 (ATM)。根據中央銀行統計，從春節假期開始 2 月 2 日至 2 月 10 日中午止，光是 ATM 跨行提現金額就達 647.6 億元，跨行轉帳金額 580.9 億元，分別較去年春節期間增加 31.6% 及 83.8%。

央行指出，為確保農曆春節期間民眾跨行提現及轉帳順暢，在春節前促請各金融機構於跨行清算專戶留存充足資金。統計春節假期前最後一個營業日（2 月 1 日）各金融機構留存該專戶之餘額高達 2084.3 億元，約為 2018 年日平均餘額的 4 倍。

此外，今年春節期間金融資訊系統跨行業務運作順暢。根據財金公司統計，從春節假期開始 2 月 2 日至 2 月 10 日中午止，民眾跨行提現金額為 647.6 億元，跨行轉帳金額為 580.9 億元，平均每日提領 72 億元、轉帳 64.5 億元，分別較去年春節期間明顯增加 31.6% 及 83.8%。

央行分析，可能與今年春節假期期間適逢月初，房租及褓母費等例行性支出較多，民眾提現及轉帳需求較高有關。

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