Airbnb連續2年獲利 有望今年IPO

短期住家租賃公司 Airbnb 週二 (15 日) 表示，在連續第 2 年調整後財報實現獲利狀態下，今年有望進行預期的首次公開發行 IPO。

Airbnb 預計將於 2019 年上市，這將是高價值矽谷公司的一系列公開亮相，其中包括計程車公司優步 Uber、其競爭對手 Lyft、和工作場所消息公司 Slack 等。

總部位於美國加州舊金山的 Airbnb，私人投資者估值為 310 億美元，最近幾個月通過在其平台上增加豪華度假客房和酒店類型，轉向新服務和產品以推動增長。

在沒有透露其他數據 (如營收和利潤) 的情況下，該公司表示在計算利息、稅項、折舊、和攤銷前 (EBITDA)，它是獲利的。

2 個月前，Airbnb 也透露第 3 季度營收為 10 億美元以上。去年 2 月份也透露 2017 年營收為 26 億美元，利潤為 9300 萬美元。

Airbnb 並沒有具體說明首次公開募股的時間安排。目前，美國政府關閉已經削弱了美國證券交易委員會 SEC 的資源，這推遲了預計將成為 IPO 的重要年份。在政府重新開放並且 SEC 恢復工作前，預計 IPO 市場將保持凍結狀態。

Airbnb 還表示，預計自 2008 年成立以來，2019 年第一季度末將有超過 5 億客人入住。