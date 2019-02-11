美政府若周五未達共識 恐面臨再次關閉

由於美國立法人員對邊境安全問題的解決方案仍處於僵局，防止政府再次關閉的談判又陷入了停滯。如週五 (15 日) 午夜沒有達成提供政府建造圍墻的協議，美國可能將經歷史上最長停工後再次部分關閉的命運。

參議院撥款委員會主席共和黨 (同美國總統川普黨派) 參議員 Richard Shelby 周日 (10 日) 向 Fox 新聞表示，他把交易的賠率設定在 50%。他提到，「我認為接下來的 24 小時至關重要。我們可以完成一些交易，但他們必須是好交易，才能確保我們邊界的安全」。

一位民主黨國會助理告訴 NPR 新聞，談判在移民和海關的拘留床數資金是否由這次協議出資而卡關。民主黨人員希望限制床位數量，迫使川普政府優先考慮逮捕和驅逐嚴重罪犯類移民，而不是一般依法守法移民人士。

川普總統目前要求 57 億美元的經費，建造美國與墨西哥邊境的隔離牆。川普於周日在推特上說道，民主黨「正在為迫切需要的邊境牆提供很少的資金，而現在，突然之間，希望給予被定罪的暴力重犯一個拘留上限！」

川普推特截圖 / 推特

紐約時報寫道，「雖然民主黨拒絕接受川普的 57 億美元邊境墻需求，但立法人員應已接受 13 億至 20 億美元的物理障礙經費。但他們也要求 ICE (移民海關) 床位的限制，作為一種迫使該機構專注於拘留有犯罪記錄的移民，而不是那些逾期居留簽證的人」。

當被問及邊界牆資金時，代理白宮辦公廳主任 Mick Mulvaney 告訴美國 NBC 媒體，說他「絕對不能」排除另一個政府關閉。他補充說，「最有可能的結果」是國會將達成川普會簽署的邊境安全協議。

據了解，上次美國政府關閉時間長達 35 天，擾亂了部分國内經濟及政府機關工作。

Mulvaney 强調，「總統將建造圍墻，你看到了副總統所說的話，那就是我們現在的態度，我們會花費撥款金額，並在合法的地方找尋剩下的經費，以維護南方邊境。無論是否有國會 (支持)，圍墻將最後完工」。