華航機師罷工飛機停飛 旅行社一天損失恐達上百萬

▲華航機師今（ 8 ）日宣布 6 時起罷工，影響旅客不計其數，旅行社損失甚至恐達上千萬元。(圖／陳柏年攝) ▲華航機師今（ 8 ）日宣布 6 時起罷工，影響旅客不計其數，旅行社損失甚至恐達上千萬元。(圖／陳柏年攝)

機師工會華航分會今（ 8 ）日宣布 6 時起罷工，讓外界全都措手不及，旅遊業者損失更是慘重，尤其現在正是春節旅遊旺季，以一家中大型旅行社為例，保守估計一天至少 30 至 50 團搭乘華航班機，若航班真的取消，包含後續已支付的行程、住宿、餐飲等費用，一天至少損失上百萬元。旅遊業者私下抱怨，機師工會這次罷工完全沒有預告，若航班真的停飛，根本沒有時間可以準備其他因應措施，即使可依照定型化契約，可扣除已支付之全部必要費用，再將團費餘款退還給旅客，但後續已支付的行程、住宿、餐飲等費用，仍免不了有部分損失，對商譽的傷害更是無法用金錢衡量。旅遊業者表示，因目前是春節旅遊旺季，出團量本來就比較多，以一家中大型旅行社為例，保守估計一天至少 30 至 50 團搭乘華航班機，甚至有可能會高達 70 團。若以 1 團 30 人計算，最多影響 2,100 人，每個人賠 1,000 元，一天至少損失上百萬。至於是否會考慮向華航求償？旅遊業者直呼「怎麼可能」，不諱言表示，航空公司與旅行社都有業務合作關係，旅行社會跟航空公司以「包票」方式獲取較低的機票折扣，為了保持彼此良好的關係，損失通常都會自己吞下。

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