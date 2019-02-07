華為將與美國政府在世界移動通信大會上展開正面交鋒

面對西方世界不斷加大的打壓力度，華為正在摩拳擦掌，希望能在本月巴塞羅那舉行的世界移動通信大會上突圍達成交易。但是它的計畫面臨可能被強大的美國政府挫敗的風險。

美國也在擴大參加世界移動通信大會的代表團規模，美國官員們表示他們希望幫助其他國家關注下一代移動設備的安全性。雖然美國方面並沒有將這次大會稱為與華為的對決，但由三位不具名政府官員提供的議程並不隱晦地指向美國對於這家中國科技巨頭涉嫌間諜活動和違反制裁方面的擔憂。

其中一位官員透露，美國代表團計畫力挺下一代移動設備的其他供應商，例如思科、易立信和諾基亞。與此同時，川普政府正在歐洲這一華為最大的海外市場加大游說力度，歐洲多國政府正在考慮是否禁止華為參與 5G 網路建設。

隨著中美緊張關係升級，美國指控華為竊取商業機密和違反對伊朗出口制裁。華為否認不當行為，並一直堅稱沒有為中國政府安裝「後門」，指出沒有證據支持這些擔憂。

作為世界移動通信大會的主要贊助商，這一年度盛會幫助華為提升了其作為主要電信設備供應商的聲譽。華為去年簽署了數項交易，其中包括幫助法國的 Bouygues Telecom 使波爾多成為首個進行 5G 網路試驗的城市，以及為 BT Group Plc 進行更多聯合 5G 測試。

華為發言人 Adam Mynott 在電話中表示，「我們將繼續在世界移動通信大會上一展身手，這仍然是我們今年最重要的貿易盛會。」

今年，華為將在世界移動通信大會推出一款可折疊的 5G 手機，與沃達豐聯合展示這一新技術，並讓高管們與記者、政客和客戶建立聯繫。預計將有約 10 萬人參加 2 月 25 日開幕的為期 4 天的盛會，約 2,000 家公司將展示最新手機、人工智慧設備和無人機。