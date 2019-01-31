2018年全球智慧手機出貨量史上最低 IDC：市場一片混亂

智慧手機市場看起來不太火燙。

調研機構 IDC 週三公布一份報告，2018 年第四季智慧手機出貨量 3.754 億支，與 2017 年第四季相比減少 4.9%，為連續第 5 季下降，也讓 2018 年成為智慧手機出貨表現史上最糟糕的一年。

2018 年全球出貨量下降 4.1% 至 14 億支。

其中，中國智慧手機出貨量下降最嚴重。中國在全球智慧手機消費量中約佔 30%，但出貨量卻下滑了 10%，IDC 認為肇因於高庫存以及消費者支出能力整體下降。

全球銷量最大的智慧手機廠三星，第四季出貨總量 7040 萬支，較 2017 年第四季 7450 萬支下降了 5.5%，使三星市佔率從 20% 拉低至 18.7%，2018 出貨量年減 8%，從前一年的 3.177 億支下降至 2.923 億支。

與此同時，全球銷量第二大的蘋果 (AAPL-US) iPhone 第四季出貨量年減 11.5%，全年與一年前 2.158 億支的成績相比，遜色 3.2%，降至 2.088 億支。

IDC 全球行動設備追蹤團隊的計畫副總裁 Ryan Reith 表示，「現在全球智慧手機市場一片混亂，除了一些高成長市場如印度、印尼、南韓和越南以外，2018 年沒有什麼積極的活動。這其中有幾個因素，包括換機週期拉長、許多大型市場的滲透率提高、政治和經濟的不明確性，以及價格不斷上漲令消費者越來越挫敗。」

但儘管有這些壞消息，還是有幾個贏家浮上檯面，中國前四大智慧手機品牌 (華為、Oppo、Vivo 和小米) 的市佔率自一年前的 66% 提高到 78%。



中國四大手機廠表現亮眼，華為 Q4 年增 43.9%，自 4210 萬支增加至 6050 萬支；全年成長 33.6%，自 1.542 億支提高到 2.06 億支。Oppo 全年成長 1.3%，自 1.117 億支增加到 1.131 億支。小米全年成長 32.2%，自 9270 萬支提升至 1.226 億支。

全球前五大智慧手機廠 (三星、蘋果、華為、Oppo 和小米) 更加鞏固市場，合併出貨量占比自 63% 提升至 69%。

Canalys 本週也發布同樣悲觀的報告，分析師估計中國去年的出貨量 3.96 億支，創下 2013 年以來最低水準，單就第四季出貨量年率下滑 15%，為連續第 7 季下滑。2017 年整體銷量也下滑 4%。

這符合中國信通院 (CAICT) 的研究發現，1 月時該機構報告指出，2018 年智慧手機出貨量下降 15.5% 至 3.9 億支，12 月下滑情形更加嚴重。

然而，與中國光景大不同的是印度市場，因該市場 2018 年驚人成長。

調研機構 Counterpoint 上週指出，2018 年智慧手機出貨量年增 10%，自 2017 年的 1.32 億支增加至 1.452 億支。