歐盟擬立法 禁止中國通訊設備進入5G系統

根據外媒報導，歐盟 4 位高階官員表示歐盟正在考慮一項禁止華為進入 5G 行動通訊系統的議案。此舉顯示華為面臨的國際壓力越來越大，也象徵著歐盟立場的轉變。

根據這 4 位歐盟官員的說法，歐盟委員會正在考慮修訂 2016 年網路安全法，透過修改關鍵基礎設施的定義，將 5G 移動網路納入其中，阻止歐盟企業使用涉及間諜活動的國家或公司的設備。

歐盟官員補充說道，相關法案還可能需要進行其它方面的變更，例如：採購規則。他們強調，任何變化都不是針對公司，而因為國家安全所引發的問題。

雖然這些法案修訂仍在初期階段，卻象徵著歐盟對於中共威脅的擔憂與日俱增。主要因為中國情報和安全法出現變化，導致歐盟態度發生轉變，如中國的國家情報法規定，中國的機構和公民應依法為中國國家情報工作中提供支援。

近期華為在波蘭的一名主管被波蘭國安單位逮捕，其罪名就是從事間諜活動。

同時，德國情報單位也提出警告，中國可能在華為的產品裝置「後門」，為了國家安全，避免通訊被監聽，應該排除華為參與 5G 建設。此外，德國情報單位更表示，若是未來國與國之間出現外交危機，甚至交戰情況時，中國有能力讓整個行動通訊系統癱瘓，而德國政府對通訊被切斷完全沒有因應措施。

另一方面，捷克稅務當局也已經將華為排除在一個稅務網站的競標之外，主要在於捷克網路監管機關對華為可能帶來的安全威脅提出警告，而華為之前一直被視為是該項目的熱門投標商。

圖: AFP

雖然華為一直否認類似的間諜案件，但目前來看歐盟已經採取更強硬的立場，加上美國在內的其它國家，反映出歐美各國開始連成一線，限制華為設備進入當地的 5G 系統。就算有不少歐美電信商表示，若不採用華為設備將為導致 5G 布建時程嚴重落後，但在國家安全之下，一切問題都顯得微不足道。