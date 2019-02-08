法興銀行調降利潤目標 並計畫收縮交易部門

法國興業銀行在交易業務收入下降之後，下調了一個關鍵的利潤目標並計畫縮減其市場業務，這進一步凸顯了法國銀行業的困境。此前法國巴黎銀行公佈了數年來最大的股票業務收入降幅。

法國興業銀行周四表示，第四季度收入下滑 29% 之後，該行將檢視盈利能力較低的固定收益和外匯業務，同時尋求保持其在股票衍生品市場的地位。這家總部位於巴黎的銀行正在取代其全球市場主管 Frank Drouet，並削減約 80 億歐元 (91 億美元) 的風險加權資產以應對下滑勢頭。

由於市場跌宕起伏，歐洲投資銀行業經歷了形勢嚴峻的一個季度，多家銀行紛紛下調預估並加大節支力度，法國興業銀行也追隨了競爭對手的腳步。該銀行將一項關鍵的績效指標「有形股本回報」目標降低了高達 2.5 個百分點，並表示到 2020 年將削減 5 億歐元的成本。此前，法國巴黎銀行也在股票交易業務收入大跌 70% 後宣布了類似的舉措，其表現在大型投資銀行中墊底。

執行長 Frederic Oudea 是歐洲銀行業任職最長的執行長之一，他正試圖擺脫達不到投資者預期的過往記錄。在未能達到之前的兩套多年財務目標之後，他需要說服投資者，他現在可以實現該行在加強資本，以及修復交易業務和法國零售銀行業務的剩餘目標。他還在加快資產出售來增加資本，最近在出售保加利亞和波蘭等國的零售銀行業務。

法國興業銀行在一年多前提出的這些目標基於股息累進成長，盈利能力提高，收入成長以及到明年每年節省 11 億歐元的成本，其中包括數百個分支機構關閉和法國零售銀行數以千計的裁員。知情人士稱，新的成本削減措施將在現有努力的基礎上進行，可能還包括進一步裁員。