中國經濟數據再傳利空 澳元走軟 日元持穩

在最新調查數據顯示，1 月中國工廠活動萎縮程度為近 3 年內最多後，澳元兌美元週五 (1 日) 下跌。

通常被視為全球風險偏好指標的澳元下跌 0.4% 至 0.7246 美元。紐元兌美元匯率為 0.6907 美元，下跌 0.2%。

中國令人沮喪的工廠數據再次凸顯全球成長憂慮，但這可能有利於日元等避險貨幣。

新加坡銀行 (Bank of Singapore) 外匯策略師 Sim Moh Siong 表示，「有鑑於聯準會 (Fed) 轉趨鴿派，預計美元兌日元將維持弱勢，但如果風險偏離情緒有所回升，預期跌勢會更大。」

在前一交易日觸及 2 週高位後，日元兌美元匯率穩定在 108.8。

然而，在美國總統川普週四 (31 日) 表示他將很快就會與中國國家主席習近平會面，並努力達成一項全面貿易協議後，全面性的風險情緒仍然相當強勁，美國最高談判代表表示在兩天的高層會談中達成「實質性進展」。

衡量與 6 個貨幣相對價值的美元指數穩定在 95.60。在上週下跌 0.6% 後，該指數本週可能繼續弱勢。

由於 Fed 對進一步的升息變得更加謹慎，人們普遍預計美元今年會走軟。

Fed 週三一如預期維持利率不變，但放棄了利率「進一步逐步上調」的承諾，並表示在採取進一步行動之前將保持「耐心」。

美國和中國之間的貿易談判也可能對美元產生影響，美元在不確定時期發揮了避險作用。

川普總統表示，他希望與中國達成一項「非常大的」貿易協議，但他表示，如果談判未能達到將中國經濟全面對美國工業和農業開放的目標，會談可能會繼續拖延下去。

分析師表示，全球兩大經濟體之間的全面貿易協議極有可能提振風險情緒並導致美元走軟。

市場目前正在關注週五 (1 日) 發布的美國就業數據。分析師指出，勞動市場的任何疲軟和工資通膨的下降只會加強今年美元的溫和前景。

在上個交易日下跌 0.3% 後，歐元持平於 1.1446 美元。儘管歐元區經濟成長和通膨仍低於預期，但由於美元走軟，歐元仍未能走升。

事實上，德國央行行長兼歐洲央行管理委員會成員 Jens Weidmann 週四引述了德國經濟的慘淡景象，指這個歐洲最大經濟體的衰退將持續超過最初的預期。

由於避免英國退出歐盟的混亂交易的不確定性，英鎊正在努力解決其自身的麻煩，持平於 1.3109 美元。分析師預計英鎊在未來幾週仍將繼續波動。