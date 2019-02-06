紐約匯市—國情咨文發佈前刻 美元連2日上漲

週二 (5 日) 交易，在川普晚上發布國情咨文前一刻，美元持續走高。

投資者將關注川普是否會在國情咨文中談論中美貿易關係的發展，以及基礎建設支出和邊界大牆的評論。市場可能對中美談判的議題相當敏感，以及因邊界大牆資金問題造成的政治僵局，導致美政府部分關閉 35 天。

ICE 美元指數上升 0.2% 至 96.061，連續第 2 日上升，只是幅度溫和。

經濟數據疲弱與脫歐事務新消息，讓英鎊走貶。

英國首相梅伊週二表示，備案措施內容可以變動，但脫歐協議內不能沒有備案措施。

英國國會下一回表決該提案的日期定在 2 月 13 日。

稍早疲弱的經濟數據也讓英鎊承壓。一月份 CIPS 服務業 PMI 下降至 50.1，低於預期，但仍處在屬於經濟擴張的領域。

市場分析師副總裁 Dean Popplewell 表示，「週二的數據是近 3 年來最低點，意味英國經濟經過去年下半年動能流失之後，現在持平走勢。」

英鎊兌美元匯率自 1.3036 美元下跌至 1.2957 美元。

歐元兌美元走貶，自週一稍晚的 1.1437 美元下降至 1.1410 美元。

歐元區的經濟數據多空交錯，1 月份服務業和綜合採購經理人指數優於預期，但零售銷售遜於預期。

澳洲央行 (RBA) 召開今年首次政策會議，樂觀看待其經濟，維持基準利率在 1.5% 不變，並預期今年和明年通膨將逐步上升。

澳元兌美元匯率稍早走高，但隨後吐回漲幅，午盤大致維持在 0.7230 美元。