首波建物耐震快篩 高達7成5有疑慮

行政院長蘇貞昌表示，中央與地方要合作，一起進行耐震、防震的各方面工作，同時加速都市更新，讓民眾住的更安心。（資料照／行政院. 2019.2.5） 行政院長蘇貞昌表示，中央與地方要合作，一起進行耐震、防震的各方面工作，同時加速都市更新，讓民眾住的更安心。（資料照／行政院. 2019.2.5）

首波住宅耐震快篩結果出爐，屋齡逾20年的12層以上大樓，竟有近7千棟、逾75%結構有疑慮。行政院長蘇貞昌6日受訪表示，這確實是很嚴重的問題，中央地方要一起合作推動相關工作，讓民眾住得安心。內政部自2017年起推動建物耐震快篩，針對1999年12月31日前興建的建物，分3階段辦理。先進行12層以上大樓，再擴大到9層樓以上建物，今年重點是6層樓以上的。截至去年底，約有1.67萬棟完成快篩，占46%。內政部擬修法，將強制快篩出現疑慮的建物，進一步進行耐震評估，否則最高可對住戶或管委會等產權所有人（以棟為單位）連續處罰30萬元。另外，內政部研擬推動「軟弱層」階段性補強方案，最快今年可上路，為期3年。補助規模將達1250棟，每件補助費用不超過總費用的45%、上限為200萬元。蘇貞昌大年初二繼續參拜祈福行程，一早來到新莊慈祐宮參拜祈福，被問及建物快篩，民眾是否會擔憂影響房價，不願進一步接受耐震評估？蘇貞昌說，生命、身體的安全比價錢重要，老屋確實是個很嚴重的問題，他在去年就提出，光新北超過40年的老屋就有67萬棟，不是一個小數目，萬一發生地震、火災，這些老屋都令人非常擔心。蘇貞昌表示，現在不但中央與地方要合作，一起進行耐震、防震的各方面工作，同時也希望加速都市更新，讓居民住的更安心。

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