大立光新春報喜! 1月營收33.47億元 月增3.72%

股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日早晨公布 1 月營收為 33.47 億元，較 2018 年 12 月的 32.27 億元成長 3.72%，但仍較去年同月的 35.16 億元下滑 4.82%，大立光 2 月工作天數減少影響下，預估營收將低於 1 月的表現。

大立光 1 月出貨產品中，1000 萬畫素以上鏡頭組占比已提升到 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比已提高 20-30%，其他產品 10% 以內。其中在 2000 萬畫素以上鏡頭組出貨比重，較去年 12 月的比重提高。

以大立光的光學元件接單能見度來看，頂多為 2 個月的時間，目前來看今年上半年並無太大驚喜可言，首季都是出貨淡季，2019 年也沒有例外；證券分析師黃漢成也指出，大立光第 4 季營收快速下滑表現差，接下來 1、2 月步入營運淡季，目前觀察的是 3 月起營收攀升的速度。

外資看好，大立光營運將受惠鏡頭規格升級趨勢，預期 3 鏡頭與 7P(7 片塑膠鏡片) 鏡頭、大尺寸感光元件相機、小開孔式前置鏡頭等滲透率將提高，並看好 2019 年下半年 iPhone 新機至少一款將採用 3 鏡頭、LCD 版 iPhone 將搭載雙鏡頭。

2018 年全年營收 499.52 億元，毛利率 68.77%，年減 0.59 個百分點，稅後純益 243.71 億元，每股純益為 181.68 元。