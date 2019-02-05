〈豬年產業景氣展望〉石英元件仍供過於求 業者力求改善營運體質

石英元件廠在市場供過於求的不利情況下，雖然小型化被動元件包括晶片電阻、電容價格等一度漲翻天，不過石英元件價格仍紋風不動，甚至還被客戶要求降價，也使石英元件廠年營收未見成長，目前對第 1 季產業景氣，仍偏向保守。

晶技 (3042-TW) 受手機市場需求不振的不利影響，累計 2018 年全年營收 81.56 億元，年減 7.12%。而希華晶體 (2484-TW) 去年營收 26.92 億元，年減 17.39%，衰退最嚴重，主因 2017 年將代採購的設備輸出納入營收，造成比較基期偏高，其他如台嘉碩 (3221-TW)、加高 (8182-TW) 等，全年營收都偏向持平。

包括台嘉碩、晶技主管都指出，今年市場景氣能見度偏低，尤其第 1 季淡季淡得明顯，法人預估，晶技 2019 年 1 月營收恐低於 6 億元，創 8 個月來單月營收新低。不過，晶技目前已完成小型化產品的製程推進，目前也正積極送樣、認證中，預計今年下半年正式出貨。

希華晶體董事長曾穎堂在接受訪問時也承認，目前產業景氣雜音多，但 3C 電子產品對石英元件的基本需求不會消滅，同時，包括 IoT(物聯網) 等的應用，也逐步帶動石英元件等需求成長；最重要的是，目前石英元件價格已跌無可跌，單價再下殺的空間也不大了，整體產業將橫向整理，業者也在力求改善經營體質。