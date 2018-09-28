抖音母公司字節跳動將獲軟銀注資 估值推升至750億美元

抖音母公司字節跳動 (ByteDance) 正啟動新一輪融資，預定募集約 30 億美元資金，預估此輪融資中，將字節跳動的估值進一步推升到 750 億美元，使其成為由風險投資資助的全球最大新創公司。

據了解，據了解，預定參與的投資機構除了軟銀 (SoftBank) 集團、春華資本（Primavera Capital）外，還包括 KKR、泛大西洋投資集團，以及紅杉資本。

日本軟銀集團 CEO 孫正義日前宣布，計畫每兩到三年募集成立一個 1000 億美元規模的新基金，每年並向初創企業投資約 500 億美元。而軟銀有意在字節跳動此輪融資中，投入資金 15 億美元。

成立已六年的字節跳動公司，目前國內產品包括今日頭條、抖音 (海外為 TikTok)、西瓜視頻、火山小視頻，以及剛剛收購的 faceu，海外產品包括 TopBuzz 等。

字節跳動最初使用人工智慧為用戶發展個性化內容，但透過抖音短視頻服務成功拓展業務，截至七月，抖音每月活躍用戶達 5 億；此外，去年底還以 10 億美元收購了 Musical.ly，該 APP 擁有大約 1 億用戶，預定將和 Tik Tok 進行合併。

今年 7 月媒體曾報導，字節跳動預計將於 2019 年赴港 IPO。

字節跳動的估值倘若來到 750 億美元，將超越 Uber 的估值 720 億美元；也超越中國滴滴出行的 560 億美元；至於阿里巴巴旗下的螞蟻金服估值雖達 1500 億美元，但 CB Insights 將螞蟻金服視為集團旗下企業，而非由風險投資資助的私人新創企業。

彭博社報導，字節跳動是新一代中國互聯網的新巨頭，挑戰騰訊和阿里巴巴長期稱霸地位；而且與滴滴出行或美團等互聯網同業不同的是，字節跳動雖是中國最受歡迎的線上服務商之一，但並未有騰訊或阿里巴巴的資金進駐。