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抖音母公司字節跳動將獲軟銀注資 估值推升至750億美元

日本軟銀集團 CEO 孫正義。(圖：AFP)
日本軟銀集團 CEO 孫正義。(圖：AFP)

抖音母公司字節跳動 (ByteDance) 正啟動新一輪融資，預定募集約 30 億美元資金，預估此輪融資中，將字節跳動的估值進一步推升到 750 億美元，使其成為由風險投資資助的全球最大新創公司。

據了解，據了解，預定參與的投資機構除了軟銀 (SoftBank) 集團、春華資本（Primavera Capital）外，還包括 KKR、泛大西洋投資集團，以及紅杉資本。

日本軟銀集團 CEO 孫正義日前宣布，計畫每兩到三年募集成立一個 1000 億美元規模的新基金，每年並向初創企業投資約 500 億美元。而軟銀有意在字節跳動此輪融資中，投入資金 15 億美元

成立已六年的字節跳動公司，目前國內產品包括今日頭條、抖音 (海外為 TikTok)、西瓜視頻、火山小視頻，以及剛剛收購的 faceu，海外產品包括 TopBuzz 等。

字節跳動最初使用人工智慧為用戶發展個性化內容，但透過抖音短視頻服務成功拓展業務，截至七月，抖音每月活躍用戶達 5 億；此外，去年底還以 10 億美元收購了 Musical.ly，該 APP 擁有大約 1 億用戶，預定將和 Tik Tok 進行合併。

今年 7 月媒體曾報導，字節跳動預計將於 2019 年赴港 IPO。

字節跳動的估值倘若來到 750 億美元，將超越 Uber 的估值 720 億美元；也超越中國滴滴出行的 560 億美元；至於阿里巴巴旗下的螞蟻金服估值雖達 1500 億美元，但 CB Insights 將螞蟻金服視為集團旗下企業，而非由風險投資資助的私人新創企業。

彭博社報導，字節跳動是新一代中國互聯網的新巨頭，挑戰騰訊和阿里巴巴長期稱霸地位；而且與滴滴出行或美團等互聯網同業不同的是，字節跳動雖是中國最受歡迎的線上服務商之一，但並未有騰訊或阿里巴巴的資金進駐。

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