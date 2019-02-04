美股一週展望─就業報告消弭部分擔憂 但市場持續對經濟趨緩耿耿於懷

在 1 月強勁非農就業報告平息一些經濟衰退的擔憂後，投資人將在接下來的財報和經濟數據中尋找線索，以了解美國經濟可能放緩的程度。

來自 Alphabet (GOOGL-US)、迪士尼 (DIS-US) 和 Eli Lily (LLY-US) 等十幾家企業的財報將在本週公布，週二 (5 日) 將發布如貿易數據和 ISM 服務業指數等報告。在聯準會 (Fed) 鴿派的言論限縮過去一週的利率走勢後，投資人也將在週二至週四觀察 840 億美元美國國債拍賣的結果。

雖然在近四分之一的標準普爾 500 指數企業發布第 4 季財報中，有 71% 獲利超過預期，62% 營收超過預期。但 Refinitiv 表示，隨著越來越多的財報陸續發布，第 1 季的獲利成長預測繼續下滑，而且即使仍有成長，也因低於 1% 而近乎零成長，而第 4 季成長率為 15%。

保誠金融首席市場策略師 Quincy Krosby 說，「從企業那裡聽到的越多，特別是在展望和營收預測方面，情況就會慢慢改變。它們會做的第一件事就是停止開支。資本支出減緩，如果營收成長未見回升，它們就會開始裁員。所以現在大家仍在觀望。」

他表示，1 月新增的 30.4 萬個工作崗位確實緩解了對經濟放緩的擔憂，週五 (1 日) 的 ISM 製造業報告強於預期。但由於許多經濟報告在政府關閉期間未公布，因此第 1 季的觀點仍不明朗。經濟學家預計第 1 季成長率將略高於 2%，而第 4 季成長率約為 2.9%。

老華爾街的格言說「1 月走勢如何，今年同樣比照」。如果直是這此，股市可能會在 2019 年走高。但 2 月是另一回事，平均而言，標準普爾 500 指數在本月走勢平淡。

Krosby 說，「去年下半年市場出現的拉鋸戰，一直在如今的經濟數據上繼續進行。雖然有些數據略低，但其他經濟數據的驚喜正在推升而非拉低股市。」

Bleakley 諮詢集團首席投資策略師 Peter Boockvar 表示，儘管新訂單出現快速反彈，但 ISM 的改善卻反映出非常低的出口量和持平的庫存。

他說，「我會略過就業報告的影響。」並指出政府員工在政府關門期間兼職工作可能是造成數據上揚的原因之一。

Boocvkar 表示，就業報告表面看起來很強勁，但他對失業率從 3.9% 上升至 4% 感到擔憂。

他說，「我們是否陷入經濟衰退的關鍵在於股市會如何影響信心？」過去一週的信心指數較低，週五消費者信心指數是川普總統就職前以來的最低點。

Krosby 表示，股市可能會測試近期低點或者維持區間震盪。她說，如果出現大幅拋售，「並不一定意味著經濟衰退即將到來。可能只是正常的測試。」

過去一週，Fed 釋出鴿派言論，消除了市場的一大擔憂。投資人原本擔心 Fed 會因升息而損害疲弱的經濟。現在，最大的擔憂是中美貿易戰和中國經濟成長放緩。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，「這實際上是 Fed 借花獻佛，推說它們將在短期內對任何類型的經濟數據都保持耐心。我懷疑在政府關門、天氣和國內生產總值疲軟之後，它們所謂的短期能否持續到第 1 季。」

他表示，市場將對任何與中國進行貿易談判的消息進行回應，「即使結果不是全面貿易協議，也是回歸到之前與中國承諾採購能源和農產品的原點。美國將繼續與中國進行某種形式的談判，一如過去在歐巴馬和布希政府任內一樣。」