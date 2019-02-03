iPhone中國降價3週後 蘇寧、天貓銷量暴增8成

據外電報導，在蘋果 (AAPL-US) 宣佈在中國市場降價約 20 天之後，中國電商蘇寧電器的蘋果 iPhone 銷量暴增了 83%，另一電商天貓的 iPhone 銷量亦是狂飆 76% 。

據至少 2 間的電商平台透露，蘋果宣布中國市場 iPhone 降價的策略，已幫助 iPhone 銷量大幅暴增，據了解，從 1 月 11 日 (蘋果開始降價) 到 1 月 30 日，蘇寧電器的蘋果 iPhone 銷量增長了 83%。其中 iPhone 8 和 XR 是最受歡迎的機型。

另外，天貓在 1 月 13 日對 iPhone 進行大幅降價，截至 1 月 29 日，天貓上的 iPhone 銷量飆升了 76%。

由於先前非美國家受到美元大漲的壓力，以及 iPhone 新機訂價高昂二大因素，導致 iPhone 顯得相當昂貴，拖累 2018 年 Q4 蘋果 iPhone 營收降至 520 億美元，比 2017 年同期的 610 億美元是大幅下滑了近 15%。

當然蘋果的大中華市場營收亦遭到了沉重的打擊。 2018 年 Q4 蘋果大中華市場營收下降了 26.7% 至 131.7 億美元，2017 年同期則是 179.6 億美元，年增率降幅暴跌 36.3%。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在上週的財報發布會上，再次確認蘋果 iPhone「將在一些國家」中降價，但蘋果並未沒有說明哪些國家可能會從 iPhone 價格下調中受惠。