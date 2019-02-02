〈鴻海在美投資生變〉川普一通電話 鴻海威州投資方向不調整了？

鴻海 (2317-TW) 週五 (1 日) 董事長郭台銘於內部員工大會證實「將威斯康辛州 (威州) 投資轉向技術研究」。不到 24 小時，在與美國總統川普熱線討論過後，鴻海隨即發布聲明，宣布將持續推動美國威州投資 100 億美元的設廠計畫，但最新聲明並未指出將提供當地哪類型的就業機會。

美東時間週五 (1 日) 鴻海董事長郭台銘在與美國總統川普熱線過後，鴻海隨後發布聲明表示，將持續推動建造小型 LCD (液晶顯示器) 威州廠的計畫。

川普隨即推文報喜：「在我與郭台銘談話後，鴻海威州 (投資) 捎來好消息！」

川普推文報喜，鴻海威州設廠計畫持續。(圖：川普推特)

鴻海於聲明中寫道：「我們的決定是基於最近一項全面、系統性的評估，以決定最適合威州投資項目的方案.. 該工廠將會是威谷科技園區的中心，該園區將成為先進製造廠與科技創新中心。」

鴻海還承諾將會繼續擴大對威州和美國人才的投資。然而，這份最新聲明並未指出鴻海將提供什麼工作職位。

根據先前鴻海計畫，自 2018 年 6 月開始動工的威州面板廠，預計將在 2020 年開始量產，屆時每月產能為 3 萬片 IGZO LCD 面板。

本週早前外媒報導鴻海正重新評估對威州的投資計畫，以因應全球市場環境的變化和符合當地與客戶所需，這項消息一出引發各界關注。

週三 (30 日) 鴻海董事長郭台銘特助胡國輝接受外媒專訪時表示，鴻海對威州面板製造的投資計劃可能縮減或擱置，未來威斯康辛州的廠區可能將改作為研發與設計的「技術中心」。

胡國輝點出，考量到威州勞動人力昂貴，故美國生產高階電視螢幕的成本很高，鴻海最終在威州約四分之三的就業機會都將是白領的研發與設計職位，而非藍領的製造工作職位。

週四 (31 日) 鴻海晚間發布聲明指出，投資威州及創造 1.3 萬個工作機會的承諾並未改變。