鴻海威州百億美元投資生變 日媒：廣州面板廠計畫也暫緩

根據《日經新聞》報導，除美國威斯康辛州規模達百億美元的面板廠投資計畫生變外，消息人士透露，鴻海斥資人民幣 610 億元的中國廣州面板廠計畫，也將推延至少 6 個月。

中美貿易戰導致投資環境惡化，鴻海於 2017 年，在廣州投入人民幣 610 億元 (約 90 億美元、9900 億日圓)，興建液晶面板工廠；2018 年，則在美國威斯康辛州，打著投資 100 億美元 (約 1 兆 900 億日圓) 的旗號，著手興建面板工廠。

鴻海董事長郭台銘曾言，對中國製造 2025 政策來說，廣州工廠極具象徵意義；而在美國威州工廠的投資，也呼應了川普政府的製造業回流美國口號。

未料，中美貿易戰持續延燒，使鴻海這兩項投資計畫，都發生了變化。

威斯康辛州工廠動土典禮 (圖：AFP)

知情人士指出，廣州工廠原訂在 2019 年內展開生產，但時程至少會拖延 6 個月；一開始的產能，也只有原計畫的 20% – 25%。

據了解，原負責威州工廠技術支援工作的夏普及群創光電團隊，已經解散，工廠建設也喊停。當初預定同時興建的電視組裝廠，則依原計畫繼續興建。

鴻海在 1980 年代後期踏入中國，在當地政府的支持下快速成長。這次鴻海也企圖在美國複製相同經驗。然而，去年 11 月的美國期中選舉，威州州長換人，由揚言要與鴻海重啟談判的艾弗斯（Tony Evers）當選，使該投資案面臨不確定性。

郭台銘計畫在近期內訪美，與艾弗斯進行協商，協商結果可能影響未來鴻海的投資金額。停止建廠的舉動，也可能是為了讓美方，在協商時端出「牛肉」。