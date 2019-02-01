經濟趨緩恐使中國消費者勒緊荷包？分析師：這種擔憂太誇張

中國經濟成長趨緩，當地消費者將勒緊荷包過日子，商品銷售恐大受影響？對此，分析師認為，從相關數據來看，情況並沒有想像中糟糕，這種擔憂太過誇張。

2018 年，中國經濟成長率為 6.6%，雖符合預期，卻創下近 28 年新低，且 2019 年還可能進一步放緩，從蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US)、卡特彼勒 (CAT-US) 等多家企業財報便可看出，中國市場需求放緩，已對其業績造成衝擊。

此外，中國汽車工業協會 (CAAM) 數據顯示，2018 年，中國汽車銷售量降至 2810 萬輛，年減 2.8%，為 1990 年代以來，首見衰退。

產業界擔心，在經濟成長趨緩的情況下，中國消費者將縮衣節食度日，商品銷售表現恐受影響。

中信里昂證券股票策略師 Christopher Wood 在接受 CNBC 採訪時稱，「很多人認為，中國汽車銷售量下滑的現象，也會發生在其他產業。」

Wood 強調，就市場情緒角度而言，上述想法或許是合理的，但從中國人均消費支出數據來看，2018 年成長了 6.2%，高於 2017 年的 5.4%。

英國研究機構牛津經濟公司 (Oxford Economics) 經濟學家 Tianjie He 在最新報告中寫道，中國消費者在醫療保健、休閒旅遊等領域的開銷，日益增加，已達總消費額的一半以上。

Tianjie He 舉例，2018 年，都會區家庭在醫療保健上的支出占比，從 2017 年的 9%，增至 15.1%。

Tianjie He 稱，撇開汽車銷售不談，中國零售業表現，尚屬良好，擔心中國消費者將因經濟成長趨緩而勒緊荷包，似乎太過誇張。