中國經濟成長趨緩 分析師建議避開這四種產業

中國經濟成長趨緩，分析師建議，對於在中國市場有高曝險的企業，投資人應抱持謹慎態度，尤其是資訊科技、半導體、工業，以及非必需消費品等 4 類產業。

2018 年，中國經濟成長率為 6.6%，雖符合預期，卻創下近 28 年新低，且 2019 年還可能進一步放緩，對產業的衝擊，也逐步浮現。

蘋果 (AAPL-US) 上季財報顯示，受中國市場需求放緩影響，大中華區銷售額下滑 27%，損失近 50 億美元收入。

重型工業機械製造商卡特彼勒 (CAT-US) 去年第 4 季財報顯示，由於中國市場需求下滑，導致獲利及營收展望不佳。

輝達 (NVDA-US)，也因中國市場對遊戲晶片的需求疲弱，將第 4 財季 (截至 1 月 27 日) 營收預測，大幅調降 5 億美元。

CMC Markets 市場分析師 Margaret Yang 在接受 CNBC 採訪時稱，資訊科技、半導體、工業，以及非必需消費品等 4 類產業，在中國市場有高曝險。

Margaret Yang 指出，包括高通 (Qualcomm)(QCOM-US)、美光科技 (MU-US)、博通 Broadcom (AVGO-US)、德州儀器 (TXN-US)，以及英特爾 (INTC-US)，都應注意中國經濟趨緩，造成的影響。

Yang 強調，由於美中貿易爭端尚未化解，卡特彼勒、輝達財報表現不如預期，引發投資人對中國經濟成長進一步放緩的擔憂。

投資平台 eToro 資深分析師 Toby Wu 亦稱，與中國關係緊密的企業，其營運將面臨逆風，股價恐下跌。