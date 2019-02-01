標普500寫1987年以來最佳1月成績 分析師：有助2月行情推升

對美股來說，2 月通常不是值得大書特書的月份，不過在今年 1 月的大反彈之後，2 月的股市可能很有看頭。

美股 1 月收盤日繼續上揚，標普 500 指數單月上漲 7.9%，是自 1987 年以來最佳的 1 月成績，也是 2015 年之後最亮眼的單月表現。

來到 2 月，通常是美股表現很平庸的時刻。Bespoke 投資集團分析師形容，如果投資人只在 2 月持有股票，那麼在過去的 50 年，投資人所持有的 100 美元，現在僅值 106 美元，合計僅僅 6% 的回報。

不過今年可能會不一樣。Bespoke 分析師表示，因為過去 2 月份的股市表現，往往與 1 月份雷同。

Bespoke 統計，自 1928 年以來，當 1 月標普 500 指數上漲時，2 月份平均漲幅為 0.39%，而僅以近 50 年來看，平均漲幅為 1.34%。若 1 月下跌，同樣 2 月也會下挫。平均來看，自 1928 年以來，2 月的平均表現是跌 0.03%，近 50 年則為漲 0.14%。

美股 2 月表現常隨 1 月起伏 (圖表取自 Market Watch)

同時，今年不但 1 月上漲，更重要的，1 月底的美國聯準會向市場發布了極為鴿派的訊息，不僅維持利率不變，還要更為「耐心」應對升息，甚至於暗示縮表行動很快就會結束。這一說法，提振了美股週三、週四的表現。

另一個可能的影響因素，是企業財報。FactSet 數據顯示，到目前為止，第 4 季美股企業的平均 EPS 增長 10.9%，營收成長 6.1%，即使稱不上很好，至少也是很穩健的成績。

影響所及，可能不僅僅是 2 月。S&P Dow Jones Indices 美國股市主管 Jodie Gunzberg 表示，強勁的 1 月表現，往往會讓全年股市收漲。

Gunzberg 指出，今年的 1 月漲幅，是 1928 年以來第 9 大的 1 月漲勢，先前表現最好的 8 個 1 月，標普 500 指數有 6 次在當年上漲，更有 5 年的全年漲幅超過了 19%。