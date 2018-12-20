估值380億美元！美國電子煙新銳獲萬寶路母公司入股

傳統香煙市場萎縮，煙草公司不得不尋找更多出路，挽救公司業績。

多家媒體報導稱，美國煙草公司奧馳亞將對電子煙公司 Juul 投資 128 億美元，獲得 Juul 公司 35% 的股權。CNBC 的報導提到，這一交易預計將在周四盤前公布。

奧馳亞擁有世界上最暢銷的香煙品牌萬寶路，而 Juul 是美國最受歡迎的電子煙，占據了七成市場市佔率，在加拿大、英國、以色列和俄羅斯銷售產品，且有意擴張歐洲及亞洲業務。

Juul 酷似 U 盤的電子煙廣受歡迎

Juul 的估值約在 380 億美元，相比數月以前翻了一倍，超過剛剛融資 5000 萬美元的 SpaceX（估值 305 億美元），是計劃明年 IPO 的圖片社交分享網站 Pinterest 估值的三倍有餘（120 億美元）。

香煙市場萎縮，老牌煙草公司奧馳亞急於尋找新的增長空間。今年以來，奧馳亞股價下跌近 30%，跌幅略低於煙草行業整體。

今年以來，奧馳亞及煙草行業股價重挫

快速擴張的 Juul 正好符合奧馳亞的需求。華爾街日報援引消息人士評價稱，Juul 的毛利高達 75%，遠超傳統煙草公司，年度營收規模預計將達到 20 億美元。受到投資 Juul 消息的刺激，隔夜奧馳亞股價上漲 1%。

本月早些時候，奧馳亞還對加拿大大麻公司 Cronos 進行了 18 億美元的投資，標誌着傳統煙草商對大麻合法化的期待。

電子煙生產者 Juul 正受到美國 FDA 的密切關注，電子煙似乎正在成為青少年的香煙替代品。FDA 披露的數據顯示，美國高中生中，每五人中就有一人吸電子煙，比去年上升了 78%；吸電子煙的中學生規模高達 360 萬。

媒體報導還提到，這一交易將使得 Juul 得以進入奧馳亞的便利店貨架，並獲得相關的營銷資源。