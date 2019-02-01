不甩網紅質疑中獎率 2000元刮刮樂買氣旺 經銷商搶購一空

新年還沒到，刮刮樂買氣已經熱鬧，今年春節，台灣彩券共推出 16 款刮刮樂，截至 30 日批售率已高達九成，其中，春節限定的「2000 萬超級紅包」2000 元刮刮樂更是推出七日，便被經銷商搶購一空。

日前，春節限定「2000 萬超級紅包」遭網紅實測，被說中獎機率低，但不影響買氣，台彩總經理蔡國基表示，2000 元刮刮樂今年首次配合贈賓士車活動帶動買氣，共 5 個名額，推出七日便完批。截至 30 日止，刮刮樂批售總金額，已比去年同期成長 14.6%。

蔡國基認為，台彩買氣熱鬧，是因為台彩不斷更新產品內容，配合春節，台彩今年推出 5 款豬年限定生肖主題刮刮樂，另外，「1000 萬大贏家」刮刮樂也採用以往不常見的知名珠寶水藍色，首度嘗試「中獎一定贏錢」的玩法，以此吸引消費者。

今年，刮刮樂百萬以上大獎中獎機率也提升，蔡國基表示，今年百萬以上大獎共有 491 位，比去年多出一百多個名額，千萬以上獎金名額則有 7 位。

春節期間，台彩除了推出限定款刮刮樂，彩券也加碼 8 億元，大樂透自今（1）日起，連續十天開獎，2 月 1 日至 2 月 5 日每期各加開 9 個號碼，對中其中 6 個號碼就有機會獲得獎金 100 萬元。

蔡國基特地分享春節期間台彩攻略，為了不放掉任何機會，蔡國基表示自己會天天購買 350 元大樂透包牌，威力彩則是 800 元包牌，另購入刮刮樂當作紅包，送給親朋好友。