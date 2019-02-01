文／楊瑪利

2014 年我曾到東京出差，拜訪了 1886 年成立的老出版社中央公論新社。我請教對方，當年度該出版社最暢銷的書是什麼時，他拿出一本書，書名叫《地方消滅》。書腰上的說明文字很聳動：在 2040 年前，日本將有 896 個市町村（市鎮村）消失。作者呼籲，必須趕快做點事，因為 896 個市町村，占了日本所有行政區域的一半。

從此，這本書在我腦海留下深刻印象。首先，這本書名如此嚴肅，主題又是探討公共政策，竟然能暢銷？我反思同樣的書若在台灣上市，恐怕銷售會很辛苦吧。再來，這本書預言未來日本鄉鎮蕭條的景象，實在太令人憂慮了。

就在那一年日本首相安倍晉三提出地方創生計劃，並宣布 2015 年為日本地方創生元年，全力搶救消滅危機。

人口減少 老化危機雪上加霜

日本是世界上老化嚴重的國家，65 歲以上人口早已超過 25％。2008 年後，日本再度雪上加霜，每年人口自然減少近 30 萬人，讓原本人口流失嚴重的非都會區鄉鎮，一個個面臨消失的危機。

其實亦步亦趨跟著日本發展走的台灣，相同的地方消滅危機也已經發生。

台灣儘管人口老化比例，目前沒有日本高，但由於出生率快速下降，老化速度早已超過日本。政府之前預估，要到 2025 年台灣人口總數才會開始減少，最新統計又提前三年，從 2022 年起，台灣就會進入人口減少的國家，到 2050 年，總人口只剩下 2000 萬人。

當台灣人口減少、而人口又繼續往都會地區集中，那麼現在許多台灣人從小出生、成長的家鄉，真的就會凋敝，甚至連原本存在的鄉鎮名稱，都可能會從地圖上消失。這不是危言聳聽，而是正在發生的事情。為此，行政院國發會於一個多月前核定了地方創生戰略，明定 2019 年為地方創生元年，在台灣 368 的鄉鎮區中，標示出超過 1／3，有 134 個有消失的危機。

本期封面故事直擊台南左鎮、新北平溪，區內許多里已多年沒聽過小嬰兒的哭聲，堪稱典型的無子村。左鎮曾經繁華的菜市場只剩下一攤、小學縮編、派出所也關閉了。這是台灣無數鄉村的縮影。

負責推動地方創生的國發會主委陳美伶表示，常常有人問她，到底地方創生跟過去政府推動過的社區總體營造、一鄉鎮一特產、農村再生等，有什麼不同？她很篤定的說，其他方案強調產業、生態保育、環境美化等，但都沒有把減緩人口減少當成主議題，但地方創生的核心是人，要把人留住、hold 住、不要再往外跑了。到底可以怎麼做？本期有許多案例探討。

目前正值農曆春節前後，各都會區的民眾大批回老家過年，大台北近 700 萬人口空了一大半。若你來自鄉下，請回鄉時，到你畢業的學校、小時候常去的菜市場等地走走，看一看是否蕭條許多、甚至關門了？並上《遠見》特別製作的數位專題找找看，是否你的家鄉在這 134 個之中？趁年假想一想，可以為故鄉做點什麼事？以免有一天，你懷念的故鄉可能連地名也找不到！

來源：《遠見雜誌》 2019 年 2 月

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