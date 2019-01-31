台灣也有千島湖，4個絕佳賞湖景點報給你知

北宜公路之行就從感受愛車嶄新狀態開始，經過更換機油保養後，引擎發動過程更加平順安靜讓人驚喜，在曲折山路間穿梭，感受過彎流暢的加速油門感，駕駛過程震動明顯變小，一路快意開上山，遍覽湖光山色、品味山產茶香，體會石碇的美麗與單純。

賞湖 SPOT01. 八卦茶園

從千島湖觀景台望出去所見的茶山梯田便是八卦茶園，隨著千島湖觀光興起與曾為偶像劇《溫柔的慈悲》拍攝地而聲名大噪，成為來千島湖必訪的景點之一。

由八卦茶園觀景台可將茶園梯田與湖光山色盡收眼底。

茶園主人莊清和在此設置了餐廳與觀景台供遊客賞景休憩，來此可品嚐店家自產自銷、引以為傲的比賽包種茶，入口甘醇滑順、香氣清揚。

茶園自產自銷包種冷泡茶，不苦不澀十分順口。

地址｜新北市石碇區北宜路 6 段獅仔頭坑巷 16 號

電話｜0927-926-765

營業｜9:00～17:00

價位｜桂花冰淇淋 45 元、包種冷泡茶 40 元

有著桂花清香與濃濃奶香的桂花冰淇淋。

賞湖 SPOT02. 千島湖觀景台

千島湖位於石碇永安里，北勢溪蜿蜒流經此處，為興建翡翠水庫而淹沒當時的村落成為集水區，因湖水上升及原有的山巒地貌，形成了貌似無數湖島交錯的潭灣，彷若浙江千島湖美景，因而得名。

石碇千島湖從各種角度皆可領略不同之美，但若欲賞眾多山巒與水潭交錯的美景，民眾口耳相傳最佳觀景點則是間名不見經傳的阿牛小吃店，由小吃部觀景台望去，幾座看似孤島的層疊山脈上下起伏、遠近濃淡，點綴錯落有致的梯田茶毯於其間，映著一彎彎碧綠湖水因微風吹皺而泛起的細微波紋，美得令人屏息。

地點｜北宜公路走到 27 公里處，見到「永安社區」路碑右轉，循著千島湖觀景台指標即可抵達。

賞湖 SPOT03. 阿牛小吃部

由店內望出去的千島湖「土虱頭」美景。

阿牛小吃部坐擁賞景 VIP 位置，坐在店內用餐可以輕鬆飽覽千島湖「土虱頭」美景，店家提供自有茶園冷泡茶及茶油料理，並在店內一隅設有小賣區販售自種有機蔬菜及各式山產，店主林武勇除了經營餐廳，還有千島湖旅遊包車及規劃的服務，不管購物與否皆會向來客熱心解說，溫馴的店犬晏明還會投以渴望的眼神陪你一同用餐。

擁有絕佳視野的阿牛小吃部。

地址｜新北市石碇區北宜路六段塗潭巷 7 號

電話 02-2665-1510、0935-790-346

營業｜8:00～天黑

價位｜茶油拌麵線 60 元

賞湖 SPOT04. 土虱頭觀景台

走入塗潭巷 2-3 號，順著坡道緩步而下穿過私人住宅前庭，再拐個彎便豁然開朗，民宅主人無私分享自家前院讓人賞景，並開設小吃部提供簡單吃食，但營業時間不定，來客要注意音量與環境維護。假日時主人會提供簡易觀景台樓梯讓攝影同好使用，開闊美景映入眼簾。翠綠的山巒綿延至此，正好狀似一隻土虱 (娃娃魚) 活靈活現地趴伏於前，襯著碧綠潭水與拾級而下的茶園，堪稱是觀賞千島湖「土虱頭」最佳景觀角度。

地址｜新北市石碇區塗潭巷 2-3 號

★請開頭燈｜由於山路蜿蜒曲折，為確保行車安全，北宜公路全天候強制開啟頭燈。

★安全須知｜北宜公路沿線速限 40 公里，過彎時請速度放慢；全線多為雙黃線，超車請把握原則。

★加油位置｜北宜公路新店至坪林段無加油站，建議行前時檢查油量。gogoro 電池交換站：新北市石碇區北宜路六段 13 股巷 1 號。

★沿途路況｜千島湖區域之產業道路部分較為狹小陡斜，注意行車速度與會車空間。

★行車注意｜重機玩家與單車騎士眾多，需多加留意並保持安全距離。

來源：《行遍天下》 2019 年 2、3 月合刊號

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