隱私侵權問題 FTC擬對臉書處以「創紀綠的罰款」

據知情人士透露，美國聯邦貿易委員會（FTC）擬對臉書（FB-US）處以「創紀綠的罰款」，原因在於臉書違反了具有法律约束力的保護用户個人數據隱私協議。美國當局針對臉書的隱私相關調查是在 3 月份發生重大數據洩露事件後開始。

FTC 是美國的最高隱私監管機構，正針對臉書違反 2011 年與 FTC 的協議進行處罰，該機構在當時要求臉書採取一系列措施保護用戶的個人資訊。知情人士表示，這項調查可能需要數月才能完成。

目前針對臉書的罰款金額尚不清楚，或者是否還將要求臉書改變數據的收集和分享方式。儘管如此，FTC 官員們已經確定該公司違反了 2011 年的協議。在「劍橋分析」醜聞發生後，該機構變開始對臉書的數據隱私相關問題進行調查。在當時臉書在未告知的情況下獲取美國約 7,000 萬名用戶的資訊，並否認該事件是違規行為。

FTC 曾經在 2012 年向谷歌（GOOGL-US）祭出 2250 萬美元的罰款，是由於谷歌向 Safari 互聯網瀏覽器的用戶表示不會放置 cookie 廣告追踪器，然而卻違反了該協議。消息人士指出，針對臉書的罰款將遠越當時對谷歌的金額。FTC 消費者保護部門負責人表示，罰款可能達到數億美元。

除了 FTC 之外，哥倫比亞特區總檢察長也曾於去年 12 月起訴該公司，其他州也已開展調查。 臉書自己曾表示，美國證券交易委員會和 FBI 也在針對隱私相關問題進行調查。

FTC 針對臉書的懲處包含該公司一連串欺騙性做法，例如允許更廣大的用戶查看本來限制為「只有朋友」能看到的照片、教育和工作地點等個人資訊。臉書也曾向廣告客戶提供用戶的點擊內容或資訊來進行針對性的廣告行銷，儘管臉書在當時保證不會與廣告客戶分享用戶個人資訊。

美國聯邦貿易委員會和臉書拒絕對此調查發表評論。