又涉隱私問題 傳臉書向用戶付費以收集手機上數據

據外媒報導，臉書 (FB-US) 一直在秘密向民眾支付費用來讓他們安裝一個應用程式，允許該公司收集有關他們如何使用智慧手機的數據。

報導指出，自 2016 年以來，臉書收集來自付費志願者的隱私用戶數據，向 13 至 35 歲的人每月支付高達 20 美金的費用，以換取在蘋果 (AAPL-US) 的 iOS 或 Android 上安裝名為「Facebook Research」的應用程式。該應用程式可以監控他們在手機和網路上的活動並將相關的數據發送回臉書。

根據網路安全專家的說法，該應用程式允許臉書收集社交媒體應用程式的私人簡訊、發送的照片和影片、電子郵件、網絡搜索和網路瀏覽活動等數據。此外，它還可以透過安裝在用戶手機中的定位應用程式來追蹤用戶所在位置。

臉書發言人表示：「像許多公司一樣，我們邀請人們參與研究，幫助我們找出可以做得更好的地方。由於這項研究旨在幫助 Facebook 了解人們如何使用他們的行動裝置，因此我們提供了全部的資訊闡述我們收集的數據類型以及如何進行。我們不會與他人分享這些資訊，用戶也可以隨時退出。」

去年， 臉書就曾通過安全應用程式 Onavo 來收集此類數據，該服務是臉書在 2013 年收購的一項 VPN 服務。這些數據已經被證明對臉書在識別新興競爭對手，進而收購或模仿功能方面具有極大的價值。

然而，蘋果因違反隱私規則「不應收集有關用戶設備上安裝的其他應用程式的資訊」為由，在去年從 App Store 刪除了該應用程式，儘管臉書發言人稱該計劃沒有違反蘋果的政策。