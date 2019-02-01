歐股盤前─全球經濟成長趨緩疑慮加劇 指數期貨走跌

稍早公布的 1 月財新中國製造業採購經理人指數 (PMI)，僅 48.3，創 2016 年 3 月以來新低；另一方面，歐元區 2018 年 GDP，亦創 4 年新低，加劇了市場對全球經濟成長趨緩的擔憂；今(1) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週五下午 3 點 23 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.19%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.29%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.48%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.21%。

截至發稿，上證綜指上漲 1.30 %，深證成指上漲 2.74 %；南韓 Kospi 指數下跌 0.06 %，日經 225 指數上漲 0.07 %。

1 月財新中國製造業 PMI 僅 48.3，不僅連兩月低於榮枯線，表現也較去年 12 月 (49.7) 更差，顯示中國製造業景氣持續低迷。

歐盟統計局 (Eurostat) 日前公布歐元區去年第 4 季國內生產毛額 (GDP)，季增 0.2%，為 2014 年第 2 季以來新低；年增 1.2%，創近 5 年新低。

歐盟統計局數據顯示，2018 全年，歐元區 GDP 初值為 1.8%，為近 4 年新低。

企業財報表現佳、聯準會 (Fed) 立場轉鴿，激勵市場樂觀情緒，標普 500 指數創 3 年來最大單月漲幅，道瓊工業指數創 30 年來最佳 1 月表現。

週四標普 500 指數收漲 0.9%，至 2704.62 點，道瓊工業指數收跌 0.1%，至 24999.67 點；那斯達克指數收漲 1.4%，至 7281.737 點。

新一輪美中貿易談判於 31 日結束，美國總統川普在當天下午，於白宮會晤中國大陸國務院副總理劉鶴，劉鶴並轉交中國國家主席習近平的信函，其內容稱，習近平認為，中美關係處於重要階段，兩國應「各退一步」，盡早達成符合雙方利益的協議。

川普宣稱，美中貿易磋商進展順利，但在他和習近平於「不久的將來」會面之前，不會有任何協議，也沒必要延長貿易戰「休兵期」。

川普說，他對兩國達成「史上最大協議」感到樂觀；中方代表團亦透過聲明表示，本次談判取得「重要階段性進展」。