MLCC需求大！日本太陽誘電建新廠房

日本太陽誘電 (6976-JP) 在週一 (28 日) 發出新聞稿表示，該公司旗下生產積層陶瓷電容器 (MLCC) 的子公司「新潟太陽誘電株式會社」，預計將投入約 150 億日圓興建第 4 號工廠。新廠房預定在 2019 年 6 月動工，於 2020 年 4 月完工。建物面積約 17000 平方公尺，樓板面積約 32000 平方公尺。

日本太陽誘電株式會社於 2007 年創立，位在日本新潟縣上越市，以生產高端商品與高信賴性的產品為中心，主要產品為最先進的大容量 MLCC。為了擴張產能，在 2018 年時興建了第 3 號廠房。而太陽誘電看準今後汽車的電子化與電子控制化、5G 時代的即將到來，以及 ICT(資訊傳播科技) 基礎建設上的需求，透過增建新廠房來擴大 MLCC 產能。

而根據該公司中期的成長戰略，決定興建新的第 4 號工廠，也是為了因應市場上未來的需求。

太陽誘電生產的產品當中，包含引以為傲的全世界最小電容器與電感元件，而其 MLCC 的市佔在日本排名第 2、全球排名第 3。2018 年 3 月期決算時的銷售金額約為 2441 億日圓 (年增 5.8%)，營收約 202 億日圓 (年增 63.3%)，稅前淨利約 205 億日圓 (年增 83.5%)，純收益約 163 億日圓 (年增 201.3%)。

太陽誘電今 (28) 日在東京股市表現，日本時間 13:28 時下跌 0.11% 股價 1815 日圓。