禾伸堂MLCC新廠預計2020年完工 屆時產能有望增六成

禾伸堂 (3026) 昨日宣布，為因應中長期營運成長，規劃擴充自製產品產能，由董事會決議通過將於龍潭新建 MLCC 廠房，預計於 2020 年完工，屆時整體 MLCC 月產能將由目前的 10 億顆，提升至 16 億顆，成長幅度達六成。禾伸堂今年持續擴大被動元件產能，從第二季起逐步展現效益，第三季被動元件營收占比維持 50%、主動元件約占 12%、系統模組約占 19%、其他類約占 19%。



禾伸堂指出，雖近期受中美貿易戰影響，終端需求減緩，但電源類工控、車用等需求依然強勁，將透過自地委建方式，於桃園龍潭建置 MLCC 新廠，並採比議價方式決定廠商，新廠預計於 2020 年完工，投產後 MLCC 每月可望增加 6 億顆產量，整體月產能將達 16 億顆。