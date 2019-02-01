〈財報〉股價觸底反彈？投資人似乎對GE信心滿滿

奇異 GE (GE-US) 週四 (31 日) 因公布較佳的財報，股價飆升。第四季度強勁的航太業績也掩蓋了資本事業群和電力事業群的問題。

GE 最新一季度財報顯示：

每股純益 EPS 達 0.17 美元，比去年同期下降 60%，低於分析師預計的 0.22 美元。

營收達 332.8 億美元，高於預期的 326 億美元。

執行長 Larry Culp 在一份聲明中說到，「我們的策略很明確，從電力事業群開始，降低我們負債，並加強我們的業務」。 GE 指出，全年工業事業群的自由現金流為 45 億美元。Gordon Haskett 分析師 John Inch 表示，該指標受到了投資人的密切關注，而 40 億美元被視為「關鍵門檻」。

GE 陷入困境的電力事業群也進一步往下滑，營收下降 25%。對此，GE 表示該事業群「受到執行和運營問題的負面影響」。

儘管醫療及貝克休斯部門即將被分拆，GE 的航太、醫療、和貝克休斯 (BHGE-US) 石油天然氣部門，均在第四季度實現利潤增長。航太業務收入為 85 億美元，比去年同期增長了 21%。

GE 股價週四上漲 11.65%，自 11 月以來首次收於 10 美元以上。此外，GE 的股票創下自 2009 年 3 月以來的最佳交易日。該公司還宣布已解散的次級抵押貸款事業群，與司法部達成的 15 億美元和解協議。

GE 股價趨勢圖

去年，GE 資本事業群出售了約 150 億美元的資產，並償還了 210 億美元的債務。保險投資組合目前擁有 1240 億美元的資產。

GE 於 2018 年分拆了幾家公司以獲取現金，並縮小其業務量。然而，華爾街的一些分析師對此股票反彈感到意外，對公司業績秉持著懷疑的態度。

J.P. Morgan 的 Stephen Tusa 本週警告投資人，股價可能會在結果公布後走低。Tusa 認爲 GE 每股在 6 美元左右是觸底的水平。Tusa 對 GE 提出了 6 個「關鍵問題」，包括更新其新渦輪機所面臨的問題，以及航太業務的不利未來因素。

Inch 也像客戶表示，GE 也可能將會計改為 GAAP，但可能會「震驚」市場。GE 的財報通常不包含重組費用，而每季度此費用通常超過 10 億美元。

未來展望

GE 沒有提供 2019 年全年收益的預測。Culp 表示，2019 年工業收入將落在「中低個位數」的成長上。他補充說，該公司的電力事業群明年將面臨「持平至略微下滑」，也讓投資人鬆了一口氣。