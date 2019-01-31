紐約匯市—Fed轉鴿 美元走跌

週三 (30 日) 交易，Fed 明確轉鴿，承諾有耐心的升息，同時也不用「進一步逐漸升息」此語，美元走跌。

過去幾個月市場對 2109 年利率政策的預期惡化，美元受到今年首次 Fed 更新政策的衝擊，鮑爾稱升息的理由已經有一些轉弱。2018 年 Fed 升息 4 次，也成了美元上漲的順風。

ICE 美元指數下降 0.4% 至 95.408，但已較盤中低點小幅回彈。

鮑爾稱，通膨、全球經濟預期以及脫歐這一類的外部危機，均是 Fed 立場改變的原因。

經濟數據方面，1 月份民間就業人數報告顯示，企業創造出比預期更多的就業機會；12 月成屋銷售下降至近 5 年最低水準。紐約時間週三晚間，中國官方採購經理人指數將發布，該指數受市場密切關注，因其為全球經濟健康程度指標。

歐元兌美元上漲，自 1.1434 美元上升至 1.1485 美元。歐元區數據中，1 月份商業環境、經濟工業和服務信心指數均小幅下降。

英國方面，遭脫歐事務衝擊的英鎊自週二賣壓回彈走強，英國國會討論了脫歐協議的修正提案。

英國國會排除了無協議脫歐，並以替代方案取代了愛爾蘭備案措施。雖然歐盟曾表態不會重啟談判，且稱去年與梅伊達成的協議就是唯一版本，但梅伊本週仍將重返布魯塞爾，以期重啟談判。

受到美元走貶的支撐，英鎊兌美元上升，自前一日的 1.3067 美元上漲至 1.3113 美元，但兌歐元小跌。

歐元兌英鎊上升 0.1% 至 0.8758 英鎊。

Brown Brothers Harriman 貨幣策略全球主管 Win Thin 表示，「市場似乎仰賴延長《里斯本條約》第 50 條，但我們認為無協議脫歐的可能性已經上升。事實上，這兩個修正案彼此矛盾，如果歐盟堅持愛爾蘭備案措施，英國國會就不可能通過該協議，我們最有可能營將 3 月 29 日無協議脫歐的劇本，我們看不出來英鎊現在上漲的理由。」

主要貨幣匯率中，澳元表現最棒，在公布第四季主要通膨略高於預期，年率成長 1.8% 之後，澳元兌美元上漲 1.4% 至 0.7255 美元。雖然仍不及澳洲央行 (RBA) 的目標範圍，但已經接近了。