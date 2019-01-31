一月份人民幣漲幅創近一年新高 勁揚逾2%

週四，中國外匯管理局將人民幣兌美元中間價調升 318 個基準點，達 6.7025，再創去年 7 月 19 日以來新高。本周以來人民幣兌美元中間價分別調升 469、116、13、318 個基準點，累積高達 916 點。

若從今年第一個交易日來看，人民幣中間價為 6.8482，截至目前為止，人民幣中間價已累積調升約 1500 基準點，升值約 2.1%。

今 (31) 日，在岸人民幣兌美元開盤報價 6.6900，突破 6.7 大關，創去年 7 月 18 日以來新高，不過收盤回到 6.7055，但仍比前一個交易日官方收盤走升 76 個基準點。在岸人民幣兌美元 1 月份累積上漲 2.4%，創一年來最大單月漲幅。

圖: 東方財富網, 在岸人民幣日線

不過，國際投資人則相對冷靜，離岸人民幣截至最新數據則是小貶 0.17%，報 6.7224。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣日線

人民幣再走升，主要受到 FOMC 會議釋出暫停升息的訊號。FOMC 會後聲明移除漸進升息的話語，對美國經濟的形容從「強勁」改為「穩定」。隨後，Fed 主席在新聞發布會上表示，一定程度上，未來升息的可能性下降。

Fed 超出預期的鴿派言論，導致美元指數一度貶值超過 0.6%，盤中最低來到 95.25，同時非美貨幣和黃金應聲上漲。

