農曆年到 新光銀行ATM換外幣現鈔嘛ㄟ通

新光銀行獲央行核准開辦 ATM 臺外幣現鈔兌換業務，預計設立於臺北車站前的新光銀行館前數位分行，提供國人或外籍旅客安全便捷的換匯服務。

新光銀行表示，在金融迅速發展的時代，快速、方便、安全是客戶使用數位金融服務時最重要的訴求，在客戶導向的使命下，該行 ATM 除已提供本國民眾使用晶片金融卡可提供外幣現鈔的服務，更進一步推出「臺外幣現鈔兌換 ATM」，讓有臺外幣現鈔兌換需求的臺灣居民及外籍人士，透過高科技的證件辨識技術，即可獲得安全且便捷的換匯服務，期能創造更佳的客戶體驗。

新光銀行指出，依照過往外幣提款機的客戶交易資料分析，發現 57% 客戶最常使用 ATM 提領日幣現鈔，人民幣與美金各佔 20%，與觀光局統計國人出國旅遊最常到訪國家為日本的觀察一致。而臺北車站商圈是重要交通樞紐，也是外國觀光客與本國旅客最易造訪之處，週邊飯店、商旅、青年旅社密集，因此選擇館前數位分行成為首間提供此次服務的分行。

新光銀行表示，臺外幣現鈔兌換 ATM 相較於現行外幣提款機，除本國晶片金融卡就可提領外幣之外，亦可執行臺外幣現鈔雙向兌換功能，目前提供美元、日圓、人民幣三種幣別的現鈔兌換，包含臺灣居民、外籍人士與中國大陸、香港、澳門地區人士只要有兌換需求均可適用，不但方便、安全且可省下手續費，即使在臺灣沒有外幣帳戶也能兌換。

臺灣民眾也可持任一銀行的晶片金融卡提領外幣現鈔，新光銀行客戶不但享優惠匯率且免手續費，都歡迎客戶多加利用。

展望未來，新光銀行指出，近年來積極拓展數位金融版圖，持續以「貼近生活、為客著想」的價值主張提供多樣化的數位金融產品及服務，數位客戶數成長快速，於 2018 年底創下數位活戶三年倍增的佳績。

未來將以過去三年數位金融的發展基礎，持續以客戶導向的思維發展創新的數位產品與服務，期望能服務更多數位客戶，並獲得客戶認同，讓客戶感受到有溫度的數位金融服務。