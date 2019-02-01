美股盤中─漲跌互見 道瓊下跌逾170點 Nasdaq與S&P 500則上漲

道瓊工業平均指數一度下跌逾 170 點，週三大漲後，今日回檔整理。微軟與 DowDuPont 股價下跌，亦壓低了道瓊指數。但 Nasdaq 與 S&P 500 指數則上漲。

台北時間 00:17

道瓊工業平均指數下跌 68.85 點或 0.28% 至 24946.01。

Nasdaq 指數上漲 87.24 點或 1.21% 至 7270.32。

S&P 500 指數上漲 15.68 點或 0.58% 至 2696.73。

主要指數本月收盤可望強勢上漲。S&P 500 本月上漲約 7%，可望創下自 1989 年以來，最大 1 月漲勢。

週三，聯準會 (Fed) 說未來升息前，將會具有耐心，主要指數因而上漲至少 1.5%。Fed 亦發表聲明，談到資產負債表。 Fed 說，基於經濟與金融的發展，準備調整縮減資產負債表的行動。

分析師說，股市反彈，經濟衰退擔憂消退，央行的鷹派立場因而緩和。

微軟股價下跌 2%，該公司公布營收較預期疲弱，獲利僅略高於預期。該大型科技公司還發布獲利預估，低於預期。

另一檔道瓊成份股 DowDuPont 大跌 8.4%，該公司公布財報錯綜。

這些財報蓋過了 GE 與臉書的強勁獲利。臉書股價上漲 10.5%，該公司公布財報優於預期。GE 股價上漲 9.3%，該公司營收較預期強勁。

週四為本月最後一日，S&P 500 可望創下自 2015 年 10 月以來，最大單月漲幅。但 12 月，股市大跌，S&P 500 下跌 9.18%，一度跌進空頭市場領域，但 12 月 24 日以來，股市又大幅上漲，S&P 500 上漲約 14%。

投資人持續注意中美貿易協商。二位消息人士告訴 CNBC 說，中美兩國官員正在協商，可能促使川普與習近平於 2 月底會面。