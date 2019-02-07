〈年後換工作〉五大服務業上市櫃集團 共釋出逾4000個職缺

金豬年開始，想換工作的民眾可以留意，不少上市櫃集團都有徵才計畫，餐飲業方面，包括王品 (2727-TW)、瓦城 (2729-TW) 皆預計今年要徵才千人，漢來美食 (1268-TW) 也預計至少釋出百個新缺，而近來積極發展電商、自然美實體店和寵物店的東森集團，共將再徵才超過千人，而網家 (8044-TW) 積極優化線上購物體驗，將大規模擴增 IT 團隊，預期增加 300 名以上人力。

王品表示，因應今年的展店需求，加上年後轉職潮到來，石二鍋、12MINI 已釋出儲備店經理、儲備區長職缺，整體來看，全年集團以釋出 1500 個職缺為目標，目前招聘進度還算順利，預計年後轉職潮會更有成效。

瓦城 (2729-TW) 說明，集團一直都有持續招募中，今年預計會再招募近千位生力軍。

漢來美食 (1268-TW) 指出，年後尚未規劃大規模徵才計劃，但今年依既定的展店需求，預計將釋出至少 100-150 個職缺。

而東森集團旗下東森購物擴展速度相當快，展望新的一年，東森購物針對電話行銷人員展開大規模徵才，北中南全台預計將徵才達 500 名。

另一方面，東森轉投資自然美在台店數全年將大幅增加約 250 家，預計可再創造 600 個職缺，東森強調，正規劃提高加盟主營收和美容師薪資，以美容師薪資為例，目前市場同業平均底薪 25K-30K，東森自然美從 25K 調整為 35K-40K，並將在北中南都會打造在地培訓中心和宿舍。

而東森寵物雲也將聘僱寵物相關人才，由於全台店數預計至年底數從目前的 10 餘家數倍增至 55 家，將招募超過 150 人。

電商業者的蓬勃發展也持續創造職缺，網家 (8044-TW) 表示，去年首度設立大數據分析部門，成立即時戰情應變中心，未來已規劃建立深度學習團隊，因此今年將大規模擴增 IT 團隊，預期增加 300 名以上人力，像是 AI、大數據和雲端運算、系統工程、APP / 網頁設計、軟體設計等，皆為職缺熱門類別。

而富邦媒 (8454-TW) 雖暫不確定會釋出多少職缺，但表示，年後應會有儲備幹部職缺釋出，有興趣的人可多加留意相關消息。